Отец Камилы Валиевой объяснил, почему не поддержал дочь после информации о допинге на ОИ

Валерий Рамазанов, отец российской фигуристки Камилы Валиевой, рассказал, почему не позвонил дочери во время Олимпиады-2022.

«Как любой отец, сильно переживал за Камилу. Она всё сделала искусно, и когда случилось это (Валиеву обвинили в употреблении допинга. — Прим. «Чемпионата»), то не было никаких слов. Для меня и всех остальных Камила выиграла золото и победила! Я очень сильно переживал, из-за чего не мог даже ей позвонить и сказать какие-либо слова поддержки. Это не принесло бы ей никакого утешения. Камила сильно переживала, и мне не хотелось с таким состоянием ее беспокоить. Это закрытая тема. Да и сейчас мало времени хватает для личного общения», — приводит слова Рамазанова Sport24.

Ранее 18-летняя Валиева прокомментировала интервью своего отца, заявив, что всю жизнь её воспитывала и поддерживала только мама.