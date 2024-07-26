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Костомаров рассказал, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде

Костомаров рассказал, за какими видами спорта будет следить на Олимпиаде
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал, за чем будет следить на предстоящей Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже (Франция).

«Большой теннис буду, конечно, смотреть. Ребята, которые будут там выступать от нас, не имели никаких запретов, поэтому они будут. Я всегда болею за них, желаю им удачи. И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше – побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов.

Остальные виды спорта тоже, быть может, посмотрю, если будет какая-то минутка перед телевизором. Хотя интерес к Олимпиаде, конечно, в целом снизился», — приводит слова Костомарова Sport24.

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