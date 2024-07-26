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Алёна Леонова: даже забыла, что сейчас идёт Олимпиада

Алёна Леонова: даже забыла, что сейчас идёт Олимпиада
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова рассказала о своём отношении к Олимпийским играм — 2024 в Париже (Франция).

«Слежу ли я за Олимпиадой в Париже? Очень хороший вопрос, поскольку я совсем забыла, что сейчас стартовала летняя Олимпиада. Конечно, мне более интересны зимние Олимпийские игры. Но если говорить о летних дисциплинах, то специально я не ищу какие-то трансляции, чтобы посмотреть за соревнованиями, хотя мне импонирует художественная гимнастика, а также синхронное плавание. Но вот прямо сейчас нет интереса к Олимпиаде», — приводит слова Леоновой «РБ Спорт».

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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