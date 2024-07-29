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МОК назвал дату вручения золота ОИ-2022 команде США после дисквалификации Валиевой

МОК назвал дату вручения золота ОИ-2022 команде США после дисквалификации Валиевой
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал дату вручения золотых медалей американским фигуристам за победу в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Церемония состоится в Париже (Франция), где сейчас проходит летняя Олимпиада.

«Медали за командный турнир в фигурном катании будут вручены 7 августа в 17:00 по местному времени в Парке чемпионов. Это не новое вручение медалей. Это просто вручение медалей, так как они не были вручены на Играх в своё время. Мы хотели, чтобы этот вопрос решился как можно скорее, но, к сожалению, такие процессы могут протекать очень сложно. Такое отложенное решение — это проблема. Но все процессы должны были быть соблюдены», — сказал Адамс на брифинге МОК.

Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Камилы Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Второе место заняла сборная Японии, России достанется только бронза.

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