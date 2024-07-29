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Туктамышева раскритиковала новую систему оценивания пятерных прыжков

Туктамышева раскритиковала новую систему оценивания пятерных прыжков
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила новую систему балльной стоимости пятерных прыжков. Согласно новой системе оценок прыжков Международного союза конькобежцев (ISU) все виды пятерных получили одинаковую базовую стоимость — 14 баллов.

«Либо вы делаете шкалу пятерных с такими баллами, чтобы была мотивация, либо зачем она вообще нужна? Сейчас они сделали так, что она якобы есть, но никакого смысла учить пятерные нет. Эти смешные баллы, которые может получить человек, совершивший историю, — неоправданный риск. Для чего сейчас мальчикам убиваться? Я не понимаю. Видимо, они делают уклон на то, чтобы было больше стабильных выступлений», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».

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