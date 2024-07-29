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Фигуристка Шинкаренко покинула академию Плющенко и перешла к Крыловой — источник

Фигуристка Александра Шинкаренко, выступающая в танцах на льду, перешла от тренера Натальи Линичук, работающей в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к Анжелике Крыловой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Партнёром фигуристки должен стать Михаил Антонов, который ранее выступал с Полиной Усовой.

17-летняя Шинкаренко ранее тренировалась с 20-летним Валерием Ангелополом, который ранее со скандалом расстался с Василисой Кагановской.

Новый дуэт начал совместную деятельность в январе в академии Плющенко. С ними работала олимпийская чемпионка Наталья Линичук. При этом спортсмены не успели выступить ни на одном турнире.

Шинкаренко до Ангелопола каталась с Владиславом Михайловым. Фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха.