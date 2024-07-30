Опубликовано расписание юниорских контрольных прокатов сезона-2024/2025

Стало известно расписание юниорских контрольных прокатов наступающего сезона-2024/2025. Оно было опубликовано на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

Одиночное катание:

14 августа

Короткая программа (юноши) — 15:00-16:05.

Короткая программа (девушки) — 16:20-18:00.

15 августа

Произвольная программа (юноши) — 15:00-16:25.

Произвольная программа (девушки) — 16:40-19:00.

Парное катание:

21 августа

Короткая программа — 15:00-16:30.

22 августа

Произвольная программа — 15:00-17:00.

Напомним, прокаты пройдут с 12 по 22 августа в закрытом формате на базе в Новогорске. Контрольные прокаты основного состава сборной России запланированы на 14 и 15 сентября и состоятся в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.