Суд решил перенести заседание по иску академии Плющенко к маме фигуристки Парсеговой

Никольский районный суд перенёс заседание по рассмотрению иска академии «Ангелы Плющенко» к маме российской фигуристки Арины Парсеговой на 7 августа.

«Слушание отложено на 7 августа, 10:30. Стороны не явились», — передаёт сообщение суда корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, первое заседание по этому делу состоялось 17 июля. Сторона фигуристки решила подать встречный иск. В прошлом году Арина Парсегова сначала покинула академию Евгения Плющенко, а уже потом стала работать с командой Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что Арина Парсегова вернулась к Этери Тутберидзе по приглашению руководства школы «Хрустального». Никаких конфликтов, проблем и разногласий с командой Плющенко у фигуристки не возникало. Спортсменка считается одной из самых перспективных молодых фигуристок России.