Евгения Медведева раскритиковала новую систему оценивания пятерных прыжков

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева раскритиковала новую систему балльной стоимости пятерных прыжков. Согласно новой системе оценок прыжков Международного союза конькобежцев (ISU) все виды пятерных получили одинаковую базовую стоимость — 14 баллов.

«Выглядит как издевательство. Ощущение, что федерация работает против усложнения. Между четверным и пятерным разница в три балла. ISU сделал так, что лучше хореографию отработать и получить эти три балла во второй оценке. Они решили пойти по этому пути. Ну, удачи им», — приводит слова Медведевой Sport24.

Помимо золота чемпионата мира, Медведева является двукратной чемпионкой Европы и России, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года.