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Евгения Медведева раскритиковала новую систему оценивания пятерных прыжков

Евгения Медведева раскритиковала новую систему оценивания пятерных прыжков
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева раскритиковала новую систему балльной стоимости пятерных прыжков. Согласно новой системе оценок прыжков Международного союза конькобежцев (ISU) все виды пятерных получили одинаковую базовую стоимость — 14 баллов.

«Выглядит как издевательство. Ощущение, что федерация работает против усложнения. Между четверным и пятерным разница в три балла. ISU сделал так, что лучше хореографию отработать и получить эти три балла во второй оценке. Они решили пойти по этому пути. Ну, удачи им», — приводит слова Медведевой Sport24.

Помимо золота чемпионата мира, Медведева является двукратной чемпионкой Европы и России, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года.

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