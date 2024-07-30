«Попытаюсь удивить». Медведева раскрыла подробности будущего ледового шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла подробности своего будущего ледового шоу.

«Спойлеров не будет, потому что я нахожусь в том положении, что мне нельзя спойлерить. Знаете, всегда кто-то стремится сделать что-то раньше меня и выдать мои идеи за свои. Поэтому пока без этого. Просто скажу, что я попытаюсь удивить. Расписку не положу, конечно, что удивятся прямо все, но у нас действительно есть некоторые уникальные для фигурного катания идеи. Для которых нужно много средств и очень хороших специалистов, которых нам ещё предстоит найти», — приводит слова Медведевой Sport24.

Напомним, ранее фигуристка анонсировала своё юбилейное шоу в честь 25-летия. Оно начнётся 15 ноября в 19:00 на ледовой «ЦСКА-Арене».

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Она является активной болельщицей московского «Динамо» и уже принимала участие в нескольких проектах от медиаслужбы клуба.