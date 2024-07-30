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«С ума сойти». Евгения Медведева попыталась назвать идеального гостя для интервью

«С ума сойти». Евгения Медведева попыталась назвать идеального гостя для интервью
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Российская фигуристка Евгения Медведева попыталась назвать идеального гостя, у которого она хотела бы взять интервью.

«Я так сейчас не назову идеального гостя, но могу сказать, что недавно листала ленту и наткнулась на интервью, которое меня взбудоражило. Это интервью Екатерины Гордеевой. Я обычно комментарии не пишу, только если подружкам, а тут я зашла и написала: «Спасибо». Екатерина Гордеева, с ума сойти! Хочется сделать такой выпуск, когда люди его ещё даже не посмотрят, а зайдут, увидят имя гостя и скажут: «Ого», — приводит слова Медведевой Sport24.

Напомним, Медведева ведёт YouTube-канал, где выпускает собственное шоу в формате интервью «Бес комментариев».

Фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях с сезона-2020/2021 и впоследствии завершила спортивную карьеру.

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