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«Думаете, пойдёт?» Медведева — о возможном интервью с бывшим тренером Этери Тутберидзе

«Думаете, пойдёт?» Медведева — о возможном интервью с бывшим тренером Этери Тутберидзе
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о возможном интервью с бывшим тренером Этери Тутберидзе, которое она может взять в рамках своего YouTube-канала, где выходит её собственное шоу в формате интервью «Бес комментариев».

«Этери Георгиевна? Думаете, пойдёт? Хорошо, что вы так думаете. В общем, хочется сделать вау-эффект с интервью. Наверное, это будет такой гость из прошлого», — приводит слова Медведевой Sport24.

Помимо золота чемпионата мира, Медведева является двукратной чемпионкой Европы и России, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года. Она завершила карьеру, не выступая на официальных стартах с сезона-2020/2021.

Ранее Евгения попыталась назвать идеального гостя, у которого она хотела бы взять интервью.

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