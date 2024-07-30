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«Мне хочется спать спокойно». Медведева объяснила, почему не станет тренером

«Мне хочется спать спокойно». Медведева объяснила, почему не станет тренером
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Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему не стремится стать тренером.

«Это ответственность за чью-то жизнь. Когда ты становишься тренером, а ещё есть какие-то регалии, люди идут к тебе, родители приводят детей, потому что ты двукратный чемпион мира, и хотят того же. Возможно, ты воспитаешь этого двукратного чемпиона мира, но не у всех есть талант к этому. Я не готова брать на себя такую ответственность в данный момент.

У меня есть образование, которое позволяет стать тренером, но для этого я бы ещё закончила магистратуру. Мне нужно время для этого. Думаю, ближайшие лет 5-7 из-за медийности я не найду этого времени.

Браться за тренерство сейчас нерезонно. Это большая ответственность, а мне спать спокойно хочется. Быть тренером: каждый день вставать в 9 утра, в 10 быть на льду и проживать всё со спортсменом. Сейчас у меня нет времени, но и делать вид, что я тренер — не хочу», — приводит слова Медведевой Sport24.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Она является активной болельщицей московского «Динамо» и уже принимала участие в нескольких проектах от медиаслужбы клуба.

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