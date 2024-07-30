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Евгения Медведева высказалась о возвращении Камилы Валиевой на лёд после отстранения

Евгения Медведева высказалась о возвращении Камилы Валиевой на лёд после отстранения
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала возвращение фигуристки Камилы Валиевой на лёд после отстранения.

«Я очень рада, что Камила прекрасно выглядит, прекрасно катается. Полгода без выступлений тяжело, но такой у нас вид спорта — делать вид, что нам не тяжело. Понятно, когда смотришь видео, там высвечиваются комментарии, и кто-то негодовал, что она делает двойные прыжки. Друзья, я даже не знаю, что на это сказать. Она не выступала, ей даже тренироваться запрещено. Пойди и найди каток, чтобы тройные делать. Я думаю, все впереди. Будут и тройные, и, если захочет, четверные. Мне кажется, она прекрасно выглядит», — приводит слова Медведевой Sport24.

Сейчас Валиева участвует в гастролях шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила», где катается в паре с Александром Энбертом.

Валиева не участвует в спортивных соревнованиях после решения CAS о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.

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