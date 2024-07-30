Евгения Медведева высказалась о возвращении Камилы Валиевой на лёд после отстранения

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала возвращение фигуристки Камилы Валиевой на лёд после отстранения.

«Я очень рада, что Камила прекрасно выглядит, прекрасно катается. Полгода без выступлений тяжело, но такой у нас вид спорта — делать вид, что нам не тяжело. Понятно, когда смотришь видео, там высвечиваются комментарии, и кто-то негодовал, что она делает двойные прыжки. Друзья, я даже не знаю, что на это сказать. Она не выступала, ей даже тренироваться запрещено. Пойди и найди каток, чтобы тройные делать. Я думаю, все впереди. Будут и тройные, и, если захочет, четверные. Мне кажется, она прекрасно выглядит», — приводит слова Медведевой Sport24.

Сейчас Валиева участвует в гастролях шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила», где катается в паре с Александром Энбертом.

Валиева не участвует в спортивных соревнованиях после решения CAS о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.