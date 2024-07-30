В МОК рассказали об отношении к делу о медалях командного турнира фигуристов на ОИ-2022

В Международном олимпийском комитете рассказали, как относятся к пересмотру итогов командного турнира на Олимпиаде-2022. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что в организации надеются на скорое решение вопроса.

«Это не наша зона ответственности в данный момент. Решение принимает CAS. И мы надеемся, что вопрос с присуждением бронзовых медалей будет решён как можно скорее.

Нам не нравится задержка. Но все юридические процессы должны быть соблюдены. Мы должны набраться терпения. К сожалению, мы не можем добавить ничего больше. Мы надеемся, что справедливость восторжествует», — сообщил Адамс на пресс-конференции.

Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Российская сторона оспаривает это решение.