БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В МОК рассказали об отношении к делу о медалях командного турнира фигуристов на ОИ-2022

В МОК рассказали об отношении к делу о медалях командного турнира фигуристов на ОИ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

В Международном олимпийском комитете рассказали, как относятся к пересмотру итогов командного турнира на Олимпиаде-2022. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что в организации надеются на скорое решение вопроса.

«Это не наша зона ответственности в данный момент. Решение принимает CAS. И мы надеемся, что вопрос с присуждением бронзовых медалей будет решён как можно скорее.

Нам не нравится задержка. Но все юридические процессы должны быть соблюдены. Мы должны набраться терпения. К сожалению, мы не можем добавить ничего больше. Мы надеемся, что справедливость восторжествует», — сообщил Адамс на пресс-конференции.

Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Российская сторона оспаривает это решение.

Материалы по теме
Олимпийский командник фигуристов требует перемен. Какой формат пережил бы случай Валиевой?
Олимпийский командник фигуристов требует перемен. Какой формат пережил бы случай Валиевой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android