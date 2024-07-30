Стала известна тема ритм-танца на олимпийский сезон-2025/2026

Стала известна необычная тема ритм-танца на будущий олимпийский сезон-2025/2026. Об этом сообщил Шон Реттстатт – глава по танцам на льду в ISU.

«Тему на сезон-2025/2026: музыка XXI века. Всё, что слушали и подо что танцевали с 2000-го по 2026-й – почти три десятилетия.

Мы решили поиграть с современной музыкой: так будет легче вовлечь новых зрителей в наш вид спорта. А песни из сегодняшних хит-парадов позволят зацепить и более молодую аудиторию: представьте программу, которая поставлена под микс из песен Тейлор Свифт – её будут смотреть даже те, кто никогда не следил за танцами на льду.

Хотим попасть в тренды TikTok? Конечно. В соцсетях очень популярны короткие видео с разными танцами, а в нашем спорте выступают лучшие мировые танцоры. Так что почему бы не использовать эти платформы для продвижения? Фишка фигуристов в том, что они здорово танцуют не только на полу, но и на льду, в коньках – мне кажется, пользователям это должно зайти», — сказал Шон Реттстатт.

Напомним, российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях по фигурному катанию с 2022 года из-за ситуации на Украине.