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Глава ISU в танцах ответил, следит ли за программами россиян в условиях их отстранения

Глава ISU в танцах ответил, следит ли за программами россиян в условиях их отстранения
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Глава ISU в танцах на льду Шон Реттстатт ответил на вопрос, следит ли он за программами российских фигуристов в условиях отстранения от международных стартов.

– А вы видели программы российских фигуристов в прошедшем сезоне, например, тот же ритм-танец?
– Да, смотрел несколько прокатов с чемпионата России – отметил, что ваши фигуристы все делают в соответствии с общими правилами.

Сезон еще не начался, а мы уже на связи со спортсменами. В этом году мы придумали виртуальный чат для фигуристов, чтобы у них была возможность задать вопросы о правилах напрямую специалистам из технического комитета.

Доступны ли эти чаты спортсменам из стран, которые пока отстранены от международных соревнований? Да, конечно. Например, в Монреале во время чемпионата мира мы проводили собрание, к которому – я знаю – подключались тренеры и чиновники из России и Беларуси, — приводит слова Шона Реттстатта Sports.

Напомним, российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях по фигурному катанию с 2022 года из-за ситуации на Украине.

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