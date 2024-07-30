Евгения Медведева назвала спортсмена, за которого персонально болеет на Олимпиаде-2024

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла, кого поддерживает на текущих летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).
«Персонально болею за Даню (Медведева). Завтра – победы!» — написала Медведева ранее на своей странице в социальной сети.
Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступает на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Медведев проиграл на старте парного разряда и микста, однако продолжает борьбу за медали в одиночном.
Сегодня, 30 июля, Медведев сразится с 55-й ракеткой мира из Австрии Себастьяном Офнером за выход в третий круг соревнований. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Отметим, что Евгения Медведева также является двукратным серебряным призёром Олимпиады-2018 (в личном первенстве и командном).
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