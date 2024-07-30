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Евгения Медведева назвала спортсмена, за которого персонально болеет на Олимпиаде-2024

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла, кого поддерживает на текущих летних Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Персонально болею за Даню (Медведева). Завтра – победы!» — написала Медведева ранее на своей странице в социальной сети.

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступает на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Медведев проиграл на старте парного разряда и микста, однако продолжает борьбу за медали в одиночном.

Сегодня, 30 июля, Медведев сразится с 55-й ракеткой мира из Австрии Себастьяном Офнером за выход в третий круг соревнований. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Отметим, что Евгения Медведева также является двукратным серебряным призёром Олимпиады-2018 (в личном первенстве и командном).