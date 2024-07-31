Фигуристка из Швейцарии: тренировки у Тутберидзе отличаются от того, к чему я привыкла

14-летняя фигуристка из Швейцарии с русскими корнями Анастасия Бранденбург рассказала, чем отличается тренировка в группе российского тренера Этери Тутберидзе от работы в Швейцарии.

— Чем отличается стажировка в России от ваших обычных тренировок в Швейцарии?

— Тренировки в группе Тутберидзе разительно отличаются от того, к чему я привыкла дома. В Швейцарии мы тренируемся после школы, и на это уходит в лучшем случае полтора-два часа в день. В полном объёме мы занимаемся только по субботам и воскресеньям. В России другой тренировочный подход. Он более адаптирован для профессиональных спортсменов, — сказала Бранденбург в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Анастасия Бранденбург в сезоне 2023/2024 дебютировала в юниорском разряде на международной арене и заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров. Она действующая вице-чемпионка Швейцарии — 2024 среди юниоров. Второй год подряд приезжает на сборы к Этери Тутберидзе и ставит у неё и Даниила Глейхенгауза программы.