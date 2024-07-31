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«Идеал». Фигуристка из Швейцарии рассказала, кого из учениц Тутберидзе считает лучшей

«Идеал». Фигуристка из Швейцарии рассказала, кого из учениц Тутберидзе считает лучшей
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14-летняя фигуристка из Швейцарии с русскими корнями Анастасия Бранденбург рассказала, кто из российских фигуристок ей нравится больше всего.

— А кто из российских фигуристок вам больше всего нравится?

— Мой идеал — это Анна Щербакова. А если выбирать из сегодняшних звёзд, то можно назвать каждую из нашей группы Тутберидзе, — сказала Бранденбург в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Анастасия Бранденбург в сезоне-2023/2024 дебютировала в юниорском разряде на международной арене и заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров. Она действующая вице-чемпионка Швейцарии — 2024 среди юниоров. Второй год подряд приезжает на сборы к Этери Тутберидзе и ставит у неё и Даниила Глейхенгауза программы.

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