Вице-чемпионка Швейцарии по юниорам: в восторге, как выносливы спортсмены Тутберидзе

14-летняя фигуристка из Швейцарии с русскими корнями Анастасия Бранденбург рассказала, почему во второй раз приехала на стажировку к Этери Тутберидзе.

— Так как вы приехали на стажировку во второй раз, значит, считаете её эффективной?

— Мне очень нравится работать здесь, я многому учусь, мне всё очень интересно. Каждый раз прихожу в восторг от того, как выносливы спортсмены из нашей группы, как красиво они исполняют элементы и катают программы. И, конечно, я благодарна штабу Тутберидзе за работу со мной и их терпение, — сказала Бранденбург в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Анастасия Бранденбург в сезоне-2023/2024 дебютировала в юниорском разряде на международной арене и заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров. Она действующая вице-чемпионка Швейцарии — 2024 среди юниоров. Второй год подряд приезжает на сборы к Этери Тутберидзе и ставит у неё и Даниила Глейхенгауза программы.