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Вице-чемпионка Швейцарии по юниорам: новый каток Тутберидзе — предел мечтаний каждого

Вице-чемпионка Швейцарии по юниорам: новый каток Тутберидзе — предел мечтаний каждого
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14-летняя фигуристка из Швейцарии с русскими корнями Анастасия Бранденбург поделилась впечатлениями от нового центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

— Как вам новый каток, а точнее, центр фигурного катания Тутберидзе? Расскажите о впечатлениях.

— Новый каток Этери Тутберидзе — предел мечтаний каждого спортсмена. Здесь есть две ледовые арены, тренажёрный зал, несколько хореографических залов, бассейн, баня и много ещё другого полезного и интересного, — сказала Бранденбург в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Анастасия Бранденбург в сезоне-2023/2024 дебютировала в юниорском разряде на международной арене и заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров. Она действующая вице-чемпионка Швейцарии — 2024 среди юниоров. Второй год подряд приезжает на сборы к Этери Тутберидзе и ставит у неё и Даниила Глейхенгауза программы.

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