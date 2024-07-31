Фигуристка из Швейцарии: буду рада встретиться с моими русскими подругами на соревнованиях

14-летняя фигуристка из Швейцарии с русскими корнями Анастасия Бранденбург рассказала, хотела ли бы посоревноваться с российскими фигуристками.

— Хотели бы посоревноваться с россиянками?

— Хотя я понимаю, что в России очень сильные фигуристки, всё равно была бы рада встретиться с моими русскими подругами на соревнованиях, — сказала Бранденбург в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Анастасия Бранденбург в сезоне-2023/2024 дебютировала в юниорском разряде на международной арене и заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров. Она действующая вице-чемпионка Швейцарии — 2024 среди юниоров. Второй год подряд приезжает на сборы к Этери Тутберидзе и ставит у неё и Даниила Глейхенгауза программы.