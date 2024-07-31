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Фигуристов из России не пригласили на вручение медалей командного турнира ОИ-2022 в Париж

Фигуристов из России не пригласили на вручение медалей командного турнира ОИ-2022 в Париж
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Российских фигуристов не пригласили на вручение бронзовых медалей командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022. Соответствующая церемония пройдёт в Париже 7 августа.

«Кто будет участвовать от России, чтобы получить бронзу? Никого, будет вручение золота и серебра», — сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции.

В Международном олимпийском комитете рассказали, как относятся к пересмотру итогов командного турнира на Олимпиаде-2022. Марк Адамс отметил, что в организации надеются на скорое решение вопроса.

Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Российская сторона оспаривает это решение.

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