Александра Трусова тренируется в основной группе академии Плющенко

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпионка России и призёр чемпионатов мира и Европы российская фигуристка Александра Трусова тренируется в основной академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает «РИА Новости».

Она числится в группе EB-1, тренерами которой являются Евгений Плющенко, Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев. В ней занимаются практически все основные взрослые спортсмены.

Напомним, ранее появилась информация, что Александра Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.