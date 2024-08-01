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Меган Дюамель возмутилась, что канадских фигуристов не наградят бронзой на ОИ в Париже

Меган Дюамель возмутилась, что канадских фигуристов не наградят бронзой на ОИ в Париже
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Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель возмутилась тем фактом, что канадских фигуристов не наградят командной бронзой на Олимпиаде в Париже.

«Рада это слышать, но я думаю, что вручение медалей должно быть для ВСЕХ медалистов. Канада также должна получить бронзу в Париже. Кажется странным давать медали двум из трёх призёров. А когда Канада получит бронзу, у неё не будет настоящей церемонии?», — написала Дюамель на личной странице в соцсетях.

Напомним, ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Камилы Валиевой, в результате этого золото России перешло сборной США. Второе место заняла сборная Японии, России достанется только бронза.

Однако сборная Канады оказалась не согласна с этим решением, из-за чего подала апелляцию с требованием пересмотра результатов и вручения её спортсменам бронзовой медали.

Впоследствии директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал дату вручения золотых медалей американским фигуристам за победу в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Церемония состоится в Париже (Франция), где сейчас проходит летняя Олимпиада.

Итоги канадской апелляции до сих пор неизвестны, поэтому ни Канада, ни Россия не приглашены на церемонию.

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