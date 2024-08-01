Алина Загитова прокомментировала слухи об отношениях с Егором Кридом

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова прокомментировала слухи о романе с российским певцом Егором Кридом. Ранее 22-летняя фигуристка была на дне рождения артиста, откуда опубликовала фото, а также на его концерте, где активно общалась с родителями Крида.

«Нормальные. Отношения — это громко сказано. Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так. Егор позвал меня на день рождения. Я запостила фотографию. С этого всё началось», — приводит слова Загитовой Sport24.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В 2019 году спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры.