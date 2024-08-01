Алина Загитова ответила на вопрос, хотела ли бы она переехать из России

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, хотела ли бы она переехать из России в другую страну.

– Есть ли такая страна, где бы вы хотели пожить месяца два-три?

– Наверное, такого нет. Могу Японию ненадолго посетить. Не могу сказать, что я такой человек, который может жить очень долго в других странах. Я была во многих странах, но не могу там находиться больше месяца.

– А что мешает?

– Просто очень хочется обратно, домой, к себе, в Россию. Тут родные, близкие, менталитет другой, еда вкусная, – приводит слова Загитовой Sport24.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018). В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.