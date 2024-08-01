Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова ответила на вопрос, хотела ли бы она переехать из России

Алина Загитова ответила на вопрос, хотела ли бы она переехать из России
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, хотела ли бы она переехать из России в другую страну.

– Есть ли такая страна, где бы вы хотели пожить месяца два-три?
– Наверное, такого нет. Могу Японию ненадолго посетить. Не могу сказать, что я такой человек, который может жить очень долго в других странах. Я была во многих странах, но не могу там находиться больше месяца.

– А что мешает?
– Просто очень хочется обратно, домой, к себе, в Россию. Тут родные, близкие, менталитет другой, еда вкусная, – приводит слова Загитовой Sport24.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018). В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android