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«Мы поставим рекорд в России». Загитова раскрыла новые подробности своего шоу

«Мы поставим рекорд в России». Загитова раскрыла новые подробности своего шоу
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала подробности своего шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене». Сама фигуристка выступит в нём в роли ангела.

«Почему такое название шоу? Я хочу сказать, что это про семейные ценности, про традиции и про историю Татарстана. Это будет тремя частями – про древность, настоящее и немного будущее зацепим. То есть всем будет интересно. Как нашим бабушкам и дедушкам, так и нашим детям, конечно же. Будут классные эффекты. Не хочется раскрывать всех нюансов, но могу сказать точно, что мы поставим рекорд в России», — приводит слова Загитовой Sport24.

Напомним, помимо личного титула на ОИ, Алина Загитова становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также чемпионкой Европы 2018 года.

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