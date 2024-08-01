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«Как и обещала». Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц на тренировке

«Как и обещала». Александра Трусова чисто исполнила четверной лутц на тренировке
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России 20-летняя Александра Трусова опубликовала в социальных сетях воодушевляющее видео.

На нём Трусова в рамках тренировки чисто исполняет четверной лутц. Нельзя не отметить, что этот прыжок в последний раз поддавался Александре ещё в 2022 году.

«Как и обещала 4Lz», — подписала видео Трусова.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в ледовых шоу.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

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