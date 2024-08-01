Евгения Медведева — о новом видео Трусовой: мать четверных в деле

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на новую публикацию серебряного призёра Олимпиады-2022 в Пекине Александры Трусовой, в которой она сообщает, что восстановила четверной лутц. Нельзя не отметить, что этот прыжок в последний раз поддавался Александре ещё в 2022 году.

«Мать четверных в деле», — написала Медведева в социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты» и «любовь».

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в ледовых шоу. В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.