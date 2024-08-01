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Татьяна Тарасова: Меган Дюамель просто злобная девочка

Татьяна Тарасова: Меган Дюамель просто злобная девочка
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу канадской фигуристки, олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира в парном катании Меган Дюамель.

Ранее Дюамель возмутилась тем фактом, что канадских фигуристов не наградят командной бронзой на Олимпиаде в Париже. Напомним, 7 августа в Париже пройдет церемония награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями за за командный турнир Олимпиады-2022.

«Почему она считает, что бронзовую медаль должны получить канадцы? Разве они нас обыгрывают?

Она просто такая злобная девочка. Но я думаю, что ISU не питается ее соображениями», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

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