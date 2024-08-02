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«Наконец-то вернулась на лёд». Щербакова — о первых сборах в качестве тренера

«Наконец-то вернулась на лёд». Щербакова — о первых сборах в качестве тренера
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Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в одиночном катании 20-летняя Анна Щербакова рассказала о проведении сборов в качестве тренера.

«Закончились мои первые сборы в качестве тренера. Спасибо Флорану за невероятный опыт, который я приобрела, а также за то, что я наконец-то вернулась на лёд. Но как же приятно знать, что дома меня всегда любят и ждут, спасибо моим любимым болельщикам», — написала Щербакова в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Напомним, после победы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине Щербакова не выступала на спортивных соревнованиях. Из-за травмы голеностопа Анна пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта фигуристка сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

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