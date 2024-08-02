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Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного первенства ОИ-2022

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного первенства ОИ-2022
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады на решение присудить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Сумма результата российской команды без Валиевой выводила её на третье место. Занявшие на олимпийском турнире четвёртую строчку канадцы подали апелляцию с требованием аннулировать результат россиян полностью, вследствие чего бронзовые медали достались бы им.

Ранее CAS не удовлетворил апелляции Федерации фигурного катания России, ОКР, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова и Марка Кондратюка на лишение командного золота Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

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