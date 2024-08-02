Татьяна Тарасова отреагировала на решение CAS оставить бронзу Олимпиады-2022 за Россией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить бронзу Олимпийских игр 2022 за Россией.

«Решение CAS оставить бронзу-2022 за Россией справедливо. По сложившимся обстоятельствам мы третьи на данном соревновании. Полностью справедливое решение. А так хочу сказать, что наша команда самая сильная!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады на решение присудить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Сумма результата российской команды без Валиевой выводила её на третье место. Занявшие на олимпийском турнире четвёртую строчку канадцы подали апелляцию с требованием аннулировать результат россиян полностью, вследствие чего бронзовые медали достались бы им.