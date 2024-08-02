В ФФК Канады отреагировали на решение CAS оставить бронзу ОИ-2022 у России

В Федерации фигурного катания Канады отреагировали на решение спортивного арбитражного суда (CAS) оставить бронзу Олимпиады-2022 за Россией.

«Skate Canada уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно распределения медалей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Хотя мы разочарованы тем, что решение не присудило Канаде бронзовую медаль, поддерживаем усилия и выступления наших спортсменов. Их преданность делу, стойкость и спортивное мастерство на протяжении всего этого процесса являются примером духа канадского фигурного катания.

Мы от всего сердца поздравляем золотых и серебряных призёров из Соединённых Штатов и Японии. Их исключительные выступления действительно достойны похвалы, и мы отмечаем их достижения вместе с мировым сообществом конькобежцев. По мере продвижения вперёд Skate Canada продолжит уделять особое внимание развитию спортсменов, чистому спорту и продвижению таких ценностей, как совершенство, уважение и справедливость в фигурном катании», — говорится в заявлении ФФК Канады.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады на решение присудить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.