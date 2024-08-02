Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сделала заявление по поводу итогов слушаний CAS по апелляции сборной Канады.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады на решение присудить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

«ФФККР была проинформирована об итогах слушаний в CAS по апелляции канадской команды на пересмотр результатов командных соревнований. ФФККР искренне благодарит всех тех, кто боролся и отстаивал интересы наших спортсменов, тех, кто приложил все усилия для разрешения указанного дела в пользу российской команды, и тех, кто поддерживал и верил в наших спортсменов.

Вместе с тем ФФККР была и остаётся уверенной в том, что олимпийская команда России была сильнейшей в Пекине и в полной мере продемонстрировала всю силу российского фигурного катания на коньках», — говорится в заявлении.