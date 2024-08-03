Никита Кацалапов: мир прекрасно знает и понимает, кто на самом деле олимпийские чемпионы

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

«2,5 года длился суд. Это было долго, муторно и тяжело. Но мы отстояли свою честь и в этом бою. Да, бронза, но с золотым отливом!

Конечно, мир, точнее та его адекватная часть, которая смотрит на ситуацию объективно, разбирается в фигурном катании и спорте и следила за развитием событий, прекрасно знает и понимает, кто (!) на самом деле олимпийские чемпионы.

Но, учитывая всё произошедшее, это тоже победа, важная для всех нас. Спасибо всем, кто был причастен! Спасибо огромное нашей команде, которая была единой до конца.

Безусловно, вопросов больше, чем ответов, на душе неспокойно, и вряд ли когда-то будет спокойно касательно этого дела, но стало немного легче, что наконец-то всё закончилось.

Хочется просто напомнить всем: несмотря ни на что, мы никогда не сдаёмся и не сдадимся, как бы этого кому-нибудь ни хотелось. Мы будем доказывать достижениями, правдой, словом и единством, что Россия идёт вперёд и наши спортсмены одни из самых сильных в мире!» — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.