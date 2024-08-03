Виктория Синицина: отмечаю бронзу с золотым отливом

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

«Отмечаю бронзу с золотым отливом. Всех люблю», — написала Синицина в своём телеграм-канале.

Напомним, CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Сумма результата российской команды без Валиевой вывела её на третье место. В пятницу, 2 августа, была отклонена апелляция сборной Канады с требованием аннулировать результаты команды России.