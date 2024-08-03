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«Удар по олимпийскому спорту». Меган Дюамель отреагировала на решение СAS

«Удар по олимпийскому спорту». Меган Дюамель отреагировала на решение СAS
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Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель осталась недовольна решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

«Не удивлена. Но какой же это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение. Канадская федерация и фигуристы заслуживает того, что им по праву принадлежит. Представьте себе эстафету по плаванию, где у одного участника находят допинг, но команда всё равно получит медаль. Этого бы просто не произошло», — написала Дюамель на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.

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