«Россия не участвовала в Олимпиаде-2022». Дюамель — об отклонении апелляции Канады

Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить бронзу Олимпиады-2022 в командном первенстве за Россией.

«Извините, но Россия не участвовала в Олимпийских играх 2022 года», — написала Дюамель в своём аккаунте в социальных сетях.

CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Сумма результата российской команды без Валиевой выводила её на третье место. Занявшие на олимпийском турнире четвёртую строчку канадцы подали апелляцию с требованием аннулировать результат россиян полностью, вследствие чего бронзовые медали достались бы им.