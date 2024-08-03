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«Может, шоколадку для спокойствия?» Галлямов — о реакции Дюамель на решение CAS

«Может, шоколадку для спокойствия?» Галлямов — о реакции Дюамель на решение CAS
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Российский фигурист Александр Галлямов ответил на слова олимпийской чемпионки в парном катании Меган Дюамель об отклонении CAS апелляции Канады с требованием пересмотра результатов командного первенства ОИ.

«Меган, прислать шоколадку для спокойствия?» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады на решение присудить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

Меган Дюамель в связи этим выложила пост в своём аккаунте в соцсетях, в котором написала, что России не было на Олимпиаде-2022.

Галлямов участвовал в командном первенстве на Играх в Пекине в составе сборной России. Таким образом, он стал обладателем двух бронзовых медалей Олимпиады-2022 (в паре с Анастасией Мишиной он занял третье место в парном катании).

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