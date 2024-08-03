«Что написано коньком, то не вырубить CASом». Галлямов — об отклонении апелляции Канады

Чемпион мира и Европы Александр Галлямов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить бронзу Олимпиады-2022 в командном первенстве за Россией.

«Наши болельщики подсказали. Что написано коньком, то не вырубить CASом», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

CAS 29 января дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США. Сумма результата российской команды без Валиевой выводила её на третье место. Занявшие на олимпийском турнире четвёртую строчку канадцы подали апелляцию с требованием аннулировать результат россиян полностью, вследствие чего бронзовые медали достались бы им.

Ранее CAS не удовлетворил апелляции Федерации фигурного катания России, ОКР, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова и Марка Кондратюка на лишение командного золота Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой.