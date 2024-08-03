«Когда-то они были моей любимой парой». Меган Дюамель — о шуточном посте Галлямова

Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель отреагировала на ироничный пост Александра Галлямова, в котором он предложил спортсменке шоколадку.

«Это очень плохо, когда-то он мне очень нравился. Какое-то время они с Анастасией (Мишина, партнёрша Галлямова. — Прим. «Чемпионата») были моей любимой парой», — написала Дюамель в своём аккаунте в социальных сетях.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации фигурного катания Канады на решение присудить сборной России бронзовые медали командного первенства на Олимпийских играх — 2022.

Меган Дюамель в связи этим выложила пост в своём аккаунте в соцсетях, в котором написала, что России не было на Олимпиаде-2022.

Галлямов участвовал в командном первенстве на Играх в Пекине в составе сборной России. Таким образом, он стал обладателем двух бронзовых медалей Олимпиады-2022 (в дуэте с Анастасией Мишиной он занял третье место в парном катании).