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«Попросите сразу положить медали на кон». Чемпион мира Галлямов — Андреевой и Шнайдер

«Попросите сразу положить медали на кон». Чемпион мира Галлямов — Андреевой и Шнайдер
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Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов обратился к российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер. Россиянки вышли в финал Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в женском парном разряде и гарантировали себе как минимум серебряную медаль.

«Дорогие Мирра и Диана! В футболе есть классная традиция — кубок и медали сразу выносят перед соперниками, чтобы было видно, за что борьба.

Перед финальной встречей Олимпиады попросите организаторов сразу медали положить на кон. Чтобы потом не было условностей. Вдруг струны сильно натянуты. От всей души будем за Вас стучать коньками по льду! Удачи!» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Олимпийский финал в женском парном разряде состоится в воскресенье, 4 августа. В финале россиянки сыграют с парой Ясмин Паолини/Сара Эррани из Италии.

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