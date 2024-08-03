В ISU заявили, что обсуждают с МОК дальнейшие действия по бронзе ОИ-2022 для России

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) сохранить бронзовые медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине за Россией, отклонив апелляцию канадской команды.

«Это решение завершает длительный и трудный период для фигуристов, которые проявили огромное терпение и стойкость за последние 29 месяцев. ISU благодарен за то, что эти преданные своему делу спортсмены наконец-то могут быть должным образом признаны и получат медали, которых они по праву заслуживают.

После решения CAS от 25 июля об отклонении апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), фигуристов ОКР и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Международный олимпийский комитет (МОК) вручит медали золотым и серебряным медалистам на специальной церемонии, которая состоится в Парке чемпионов в Париже 7 августа 2024 года. В дополнение к сегодняшнему решению ISU связывается с МОК, чтобы определить дальнейшие действия для третьего места», — говорится в заявлении ISU.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой олимпийскими чемпионами стали фигуристы из сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.