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Камила Валиева стала ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Камила Валиева стала ведущей передачи «Спокойной ночи, малыши!»
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Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, стала ведущей детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Фото: Из личного архива Валиевой

«Мечта», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золота Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Несколько дней назад стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.

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