Камила Валиева показала свою новую причёску

18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала в социальных сетях свежее видео, в котором представила свою новую причёску.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеороликом.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золота Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Несколько дней назад стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.

В июле Валиева впервые с момента дисквалификации появилась на ледовом шоу. Камила каталась в паре с серебряным призёром Олимпиады Александром Энбертом в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила».