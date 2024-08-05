Елизавета Туктамышева выложила совместные фото с Евгенией Медведевой на яхте

Российская фигуристка чемпионка мира в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями, на которых она позирует на яхте вместе с Евгенией Медведевой.

Спортсменки в купальниках стоят в обнимку, находясь на носу морского судна.

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

27-летняя Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы (2015), чемпионка России (2013), победительница финала Гран-при (сезон-2013/2014). Рекордсменка по числу участий на чемпионатах России по фигурному катанию (15 раз). В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место. Сейчас фигуристка принимает участие в различных шоу.

24-летняя Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года.