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«Оживший альманах истории Татарстана». Алина Загитова представила тизер своего шоу

«Оживший альманах истории Татарстана». Алина Загитова представила тизер своего шоу
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова представила тизер своего дебютного ледового шоу под названием «Хранители времени». Его премьера состоится в Казани в конце августа (29 и 31) на «Татнефть Арене».

«Вы сможете увидеть потрясающий альманах истории Татарстана, оживший на льду!

Ледовое шоу «Хранители времени» — это история о зарождении мира… о его традициях, о семье и о роде, о памяти и преемственности между поколениями. Зрителей ждут мультимедийные и световые инсталляции, красочные костюмы, потрясающая сценография и незабываемое выступление самой титулованной фигуристки мира!

Каждому из нас, хранителю времени, предстоит передать все сказания, легенды, образцы культуры и искусства и будущим поколениям – своим детям и внукам. Потрясающее ледовое шоу «Хранители времени» вобрало в себя ключевые моменты той самой истории от лиц и имён, до хронологии и фольклора», — говорится в анонсе шоу.

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